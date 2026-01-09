Pozzuoli ufficializzata la nuova Giunta comunale | chi sono i nuovi assessori

Il Comune di Pozzuoli ha recentemente ufficializzato la composizione della nuova Giunta comunale con il Decreto n. 2 del 9 gennaio 2026. In questa occasione sono stati definiti gli incarichi e le deleghe assegnate agli assessori e al vicesindaco. Questa comunicazione rappresenta un passaggio importante nel percorso di amministrazione locale, delineando le figure di riferimento e le responsabilità all’interno dell’ente.

