Ufficializzata la nuova giunta De Martinis a Montesilvano | i nomi degli assessori

È stata annunciata la composizione della nuova giunta comunale di Montesilvano, dopo che il sindaco Ottavio De Martinis ha deciso di azzerare la precedente squadra il 20 febbraio. Sono stati ufficializzati i nomi degli assessori che andranno a formare il nuovo esecutivo cittadino. La comunicazione arriva a pochi giorni dalla riorganizzazione amministrativa.

Il sindaco Ottavio De Martinis ha sciolto la riserva e nominato la nuova giunta comunale. Tutte riconferme più un nome nuovo, Maria Grazia Valentini Arriva l'ufficializzazione della nuova giunta comunale di Montesilvano, dopo l'azzeramento del 20 febbraio scorso voluto dal sindaco Ottavio De Martinis. Ricomposta la squadra di governo il primo cittadino ha commentato: "Come più volete ribadito, la decisione di azzerare la giunta aveva come finalità quella di ricondurre - da un punto di vista politico e amministrativo - la maggioranza a una coesione e una visione unanime e prioritaria degli obiettivi che - negli ultimi mesi - appariva minata da fattori estranei a quelli che contribuiscono alla crescita della città e al bene dei cittadini.

