Nasce la nuova giunta regionale Decaro presenta i suoi assessori

Oggi, il presidente della Regione Antonio Decaro ha ufficialmente presentato la nuova giunta regionale, delineando la squadra di assessori che supporterà l’amministrazione nei prossimi cinque anni. La composizione del gruppo riflette un equilibrio tra competenze e esperienze, con l’obiettivo di garantire un governo stabile e orientato alle esigenze del territorio. La presentazione segna l’inizio di un nuovo mandato amministrativo, con l’impegno di lavorare per lo sviluppo e il benessere della regione.

Nasce la giunta di Antonio Decaro. Il presidente della Regione ha presentato questo pomeriggio la squadra degli assessori che lo accompagneranno nei prossimi cinque anni di governo.Tutti i nomi dei nuovi assessori pugliesiSei uomini e quattro donne. Per il Pd 4 assessori: gli uscenti Donato.

Regione, tre conferme e sette esordienti: ecco la nuova giunta di Antonio Decaro. Pentassuglia assessore alla Salute - Ecco la squadra del nuovo governatore della Puglia: quattro posti al Pd, tre alle liste civiche. lagazzettadelmezzogiorno.it

Nasce la giunta Decaro, quattro donne e sei uomini - Sono questi i numeri della neonata giunta regionale pugliese guidata da Antonio Decaro. ansa.it

Giunta, Decaro: Emiliano? Patrimonio per la nostra comunità

