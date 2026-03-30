Nuoto Criteria 2026 | tutto parte dallo stile libero il movimento maschile inizia col botto dai 200 agli 800
Gli Criteria Giovanili di Nuoto 2026 si sono aperti nella piscina di Riccione, con le gare di stile libero maschile che hanno caratterizzato l’inizio della giornata. Nelle prime competizioni sono stati disputati i passaggi dai 200 agli 800 metri, segnando l’avvio di una serie di eventi dedicati ai giovani atleti. La mattinata si è conclusa con risultati che hanno suscitato interesse tra gli appassionati presenti.
Bentrovati agli appassionati di nuoto. Lo spettacolo della piscina di Riccione non accenna a fermarsi e, giunti al termine della prima mattinata dedicata alle categorie maschili di questi Criteria Giovanili di Nuoto 2026, il bilancio è più che positivo. Lunedì 30 marzo, gli azzurrini hanno iniziato a dare spettacolo, riscrivendo ancora una volta i libri dei record della manifestazione e ponendo una solida base per il futuro del nuoto italiano.?Se i giorni scorsi ci avevano lasciato nuotate di grande spessore in campo femminile, la prima giornata maschile ha confermato un nome su tutti: quello di Francesco Volpe. Il nuotatore del C.S. Portici asd è stato il protagonista indiscusso degli 800 stile libero Juniores 2. 🔗 Leggi su Oasport.it
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