Nuoto Criteria 2026 | tutto parte dallo stile libero il movimento maschile inizia col botto dai 200 agli 800

Gli Criteria Giovanili di Nuoto 2026 si sono aperti nella piscina di Riccione, con le gare di stile libero maschile che hanno caratterizzato l’inizio della giornata. Nelle prime competizioni sono stati disputati i passaggi dai 200 agli 800 metri, segnando l’avvio di una serie di eventi dedicati ai giovani atleti. La mattinata si è conclusa con risultati che hanno suscitato interesse tra gli appassionati presenti.