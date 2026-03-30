D’Ambrosio incendia i Criteria | nei 200 stile libero cade anche il primato di Ceccon

Nella prima giornata dei Criteria, un nuotatore italiano ha stabilito un nuovo record nei 200 stile libero, superando anche il primato detenuto da un altro atleta italiano. La gara ha portato a una performance significativa per il nuoto nazionale, con un risultato che ha attirato l’attenzione degli appassionati presenti. La competizione prosegue con altre prove in programma e potenziali novità in vista.

La giornata inaugurale dei Criteria ha subito regalato un risultato di enorme peso al nuovo italiano. A prendersi la scena è stato Carlos D’Ambrosio, autore di una prestazione straordinaria nei 200 stile liberi, chiusi in 1’40"69. La prova del giovane azzurro è stata impressionante per solidità e gestione. Il passaggio a metà gara in 48"83 aveva già fatto intuire che potesse arrivare qualcosa di grande, ma è stato soprattutto il finale a certificare il valore della sua nuotata: l’ultimo cinquanta è stato coperto in 26"17, segno di una condizione eccellente e di una distribuzione perfetta dello sforzo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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