Un' Italia tutto cuore batte la Scozia sotto il diluvio | il Sei Nazioni parte col botto

L’Italia batte la Scozia all’Olimpico, con il punteggio di 18-15. La partita parte sotto la pioggia battente, e gli azzurri trovano il vantaggio con le mete di Lynagh e Menoncello. Gli avversari non mollano e si rifanno sotto con Dempsey e Horne. Nel finale, gli italiani resistono agli attacchi scozzesi e portano a casa una vittoria importante, nonostante le difficoltà del maltempo.

Parte col botto il Sei Nazioni dell'Italia. Gli Azzurri hanno battuto 18-15 la Scozia sotto il diluvio dell'Olimpico nella prima giornata. Un successo meritato e guadagnato in una partita condotta sin dall’inizio, anche se con un rischio di troppo corso nel finale per un eccesso di confidenza. Sabato prossimo l’Italia sarà di scena a Dublino con l’Irlanda nel match che aprirà la seconda giornata, mentre la Scozia ospiterà l’Inghilterra a Murrayfield. Dopo un discreto avvio scozzese la sblocca l’Italia all’8’ al primo affondo: bel possesso tenuto oltre i 10 metri, Alessandro Fusco tira fuori il pallone dalla ruck e lo offre alla sua destra a Nacho Brex che con uno splendido grubber spedisce l’ovale alle spalle della linea scozzese verso la bandierina, dove a raccoglierlo arriva per primo Louis Lynagh che schiaccia in tuffo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Una pioggia battente ha accompagnato gli ultimi minuti della partita tra Italia e Scozia, ma i giocatori italiani non si sono arresi.

