A Riccione si sono conclusi i Criteria Giovanili di Nuoto 2026, con le competizioni femminili che hanno registrato tempi record e prestazioni di rilievo. Tra le atlete in evidenza c’è stata un’atleta che ha mostrato versatilità passando con facilità tra stile libero e rana, ottenendo risultati significativi in entrambe le discipline. La manifestazione ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

Bentrovati agli appassionati di nuoto. Lo spettacolo della piscina di Riccione non accenna a fermarsi e, giunti al termine della parentesi dedicata alle categorie femminili di questi Criteria Giovanili di Nuoto 2026, il bilancio è più che positivo. Tra sabato 28 e domenica 29 marzo, le azzurrine hanno continuato a dare spettacolo, riscrivendo ancora una volta i libri dei record della manifestazione e ponendo una solida base per il futuro del nuoto italiano. Se i primi due giorni ci avevano lasciato nuotate di grande spessore, la terza e la quarta giornata hanno confermato un nome su tutti: quello di Alessandra Mao. La nuotatrice del Team Veneto è stata la protagonista indiscussa, a partire dalla 4×100 stile libero Juniores F. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto, Criteria 2026: Alessandra Mao sciorina eclettismo, tempi record tra stile libero e rana

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