Non solo la gattina Rosi abusata a Tor Tre Teste | nella stessa zona di Roma scomparsi altri randagi
Nella zona di Tor Tre Teste a Roma, nei pressi del parco, sono stati segnalati diversi casi di scomparsa di gatti randagi. Questa serie di eventi si verifica dopo che una gattina è stata vittima di abusi nella stessa area. Le autorità stanno indagando sulla situazione e monitorano la zona per raccogliere eventuali elementi utili alle indagini.
Dopo lo stupro della gattina Rosi, altri mici sono scomparsi nella stessa zona, a pochi passi dal parco di Tor Tre Teste a Roma. Nel frattempo le condizioni della piccola peggiorano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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