Non solo la gattina Rosi abusata a Tor Tre Teste | nella stessa zona di Roma scomparsi altri randagi

Nella zona di Tor Tre Teste a Roma, nei pressi del parco, sono stati segnalati diversi casi di scomparsa di gatti randagi. Questa serie di eventi si verifica dopo che una gattina è stata vittima di abusi nella stessa area. Le autorità stanno indagando sulla situazione e monitorano la zona per raccogliere eventuali elementi utili alle indagini.