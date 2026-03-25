Una gattina di nome Rosi, vittima di un episodio di violenza nell'area di Tor Tre Teste a Roma, ha ripreso a mangiare. È stato presentato un esposto in Procura riguardo al caso. Le sue condizioni di salute sono in miglioramento dopo l’intervento. La vicenda ha suscitato attenzione tra i residenti della zona.

Migliorano passo dopo passo le condizioni di Rosi. La gattina si trova attualmente nel reparto di terapia intensiva del Centro Veterinario Specialistico (CVS) di Roma presso il quale è stata trasportata dopo essere stata stuprata nella colonia felina del quadrante Tor Tre Teste della Capitale. La micia avrebbe ripreso a mangiare, fanno sapere dalla clinica. Nel frattempo Michele Penzone, avvocato della Lega Nazionale per la Difesa del Cane sezione Ostia, insieme al consigliere di Roma Capitale Rocco Ferraro, hanno depositato un esposto in Procura per chiedere che venga fatta luce sulla vicenda. La gattina Rosi sta meglio, gli ultimi... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - La gattina Rosi stuprata a Tor Tre Teste a Roma "ha ripreso a mangiare", depositato un esposto in Procura

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