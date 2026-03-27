Gattina stuprata nel parco di Tor Tre Teste a Roma | Rosi non mangia ha un'infezione diffusa

Una gattina è stata trovata nel Parco di Tor Tre Teste a Roma con segni di violenza e infezione. La piccola, chiamata Rosi, non si alimenta e si trova in condizioni critiche. La situazione resta sotto osservazione mentre le autorità indagano sull’accaduto.

La gattina Rosi stuprata nel Parco di Tor Tre Teste a Roma è ancora molto grave e in prognosi riservata. Ha bisogno di un sondino naso-gastrico, perché non mangia e ha un'infezione settica diffusa per la grave ferita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Rosi, la gatta di Tor Tre Teste, Roma, dopo le sevizie subite, è ricoverata nel Centro Veterinario Specialistico Cvs. E gli aggiornamenti sul suo stato di salute, diffusi dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, sezione di Ostia, fanno ben sperare. "Sta continu - facebook.com facebook

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