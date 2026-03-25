A Tor Tre Teste, a Roma, una gattina è stata trovata vittima di violenza. I cittadini l’hanno soccorsa e portata dal veterinario, che ha constatato danni gravi ai genitali dell’animale. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di identificare chi possa aver commesso il gesto. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.

Un episodio di violenza estrema su un animale scuote Roma: a Tor Tre Teste, una gattina di colonia è stata trovata in condizioni gravissime, con lesioni compatibili con un abuso subito nei giorni precedenti. L’animale, soccorso da cittadini e portato dal veterinario, presenta i genitali gravemente compromessi. Intervenuta tramite i volontari della Sezione di Ostia, LNDC Animal Protection ha sporto denuncia per fare piena luce sull’accaduto e garantire che i responsabili siano perseguiti. L’associazione si sta occupando delle cure della gattina, ancora ricoverata in condizioni stabili ma critiche. La presidente di LNDC, Piera Rosati, ha definito l’episodio “un atto di crudeltà sconvolgente” e ha sottolineato l’importanza di individuare e punire chi ha compiuto il gesto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Roma, gattina violentata a Tor Tre Teste: “atto di crudeltà sconvolgente”

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