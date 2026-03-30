Nick Brandt alle Gallerie d’Italia | 63 fotografie il grido della terra nella luce del giorno

Alle Gallerie d’Italia di Torino è in corso una mostra dedicata a Nick Brandt, con un totale di 63 fotografie esposte. La rassegna è aperta dal 18 marzo e resterà visitabile fino al 6 settembre 2026. Questa esposizione si concentra sui temi legati alla terra e all’ambiente, catturati dall’obiettivo dell’artista durante le sue sessioni di scatto.

Torino si conferma centro nevralgico della fotografia internazionale impegnata. Dal 18 marzo al 6 settembre 2026, le Gallerie d’Italia – Torino presentano la mostra “Nick Brandt. The Day May Break. La luce alla fine del giorno”. Curata da Arianna Rinaldo, l'esposizione raccoglie per la prima volta integralmente i quattro capitoli della serie globale di Brandt, offrendo una riflessione visiva di rara potenza sul collasso climatico e sulla distruzione ambientale. Il progetto, iniziato nel 2020, si articola in un percorso immersivo di 63 immagini di grande formato. La ricerca di Brandt si concentra su persone e animali che, pur essendo i meno responsabili del cambiamento climatico, ne subiscono le conseguenze più devastanti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Nick Brandt alle Gallerie d’Italia: 63 fotografie, il grido della terra nella luce del giorno Articoli correlati Alle Gallerie d’Italia di Torino la mostra “Nick Brandt”TORINO (ITALPRESS) – Arriva alle Gallerie d’Italia di Torino la mostra “Nick Brandt. Le comunità che abitano la crisi climatica, negli scatti di Nick BrandtGli scatti in bianco e nero di Brandt raccontano le storie di comunità che hanno perso tutto — la casa, la terra, persino l’identità —, a causa della... Vortici, Alexi Worth debutta in Italia: alle Gallerie d’Italia il dialogo tra antico e contemporaneoSarà aperta al pubblico dal 3 aprile al 5 luglio 2026, presso le Gallerie d’Italia – Napoli, la mostra “Vortici.