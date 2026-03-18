Le comunità che abitano la crisi climatica negli scatti di Nick Brandt

Gli scatti in bianco e nero di Brandt raccontano le storie di comunità che hanno perso tutto — la casa, la terra, persino l’identità —, a causa della crisi climatica: testimoni silenziosi di un mondo che è già cambiato Da oggi fino al 6 settembre 2026, le Gallerie d’Italia di Torino ospiteranno Nick Brandt. The Day May Break. La luce alla fine del giorno, a cura di Arianna Rinaldo, un progetto espositivo dedicato a uno dei più importanti fotografi contemporanei attivi sui temi della crisi climatica e sulla tutela degli ecosistemi. All’interno della mostra sarà presentata per la prima volta l’opera nella sua interezza: il progetto si compone di quattro capitoli nati nel cuore della pandemia che ridefiniscono il ruolo della fotografia ambientale contemporanea. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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