Vortici Alexi Worth debutta in Italia | alle Gallerie d’Italia il dialogo tra antico e contemporaneo

Sarà aperta al pubblico dal 3 aprile al 5 luglio 2026, presso le Gallerie d’Italia – Napoli, la mostra “Vortici. Alexi Worth in dialogo con la ceramica antica”, promossa da Intesa Sanpaolo. Curata da Silvia Gaspardo Moro e Richard Neer, l’esposizione propone un confronto inedito tra la collezione di ceramiche attiche e magnogreche dell’istituto e l’opera dell’artista americano Alexi Worth, per la prima volta in mostra in Italia. Il confronto tra pittura e ceramica. Il percorso espositivo mette in relazione nove tele di Worth con quattro crateri della Collezione Caputi, selezionati da Neer, docente di Storia dell’arte all’Università di Chicago. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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