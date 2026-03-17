Alle Gallerie d’Italia di Torino la mostra Nick Brandt

Alle Gallerie d’Italia di Torino è in corso la mostra “Nick Brandt. The Day May Break”, che presenta una serie di fotografie realizzate dall’artista. La rassegna comprende immagini scattate in diverse località, con un focus su paesaggi e ritratti. La mostra è accessibile al pubblico fino a una data da definire.

TORINO (ITALPRESS) – Arriva alle Gallerie d’Italia di Torino la mostra “Nick Brandt. The Day May Break. La luce alla fine del giorno”, frutto del progetto artistico del fotografo inglese, iniziato nel 2020, composto da 63 opere suddivise in quattro capitoli che ritraggono persone e animali colpiti dal cambiamento climatico e dalla devastazione ambientale. L’esposizione, curata da Arianna Rinaldo, è aperta al pubblico dal 18 marzo al 6 settembre 2026 negli spazi delle Gallerie d’Italia in piazza San Carlo e per la prima volta saranno esposti tutti i quattro capitoli di “The Day May Break” di cui l’ultimo è stato commissionato da Intesa Sanpaolo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Gallerie d’Italia, la strada per Cortina. In mostra foto sulle Olimpiadi del 1956I cantieri per lo Stadio del Ghiaccio e il Trampolino Italia, atleti e turisti, Sophia Loren madrina della manifestazione (nella foto), la presenza... Dai muri alle gallerie: la street art diventa arte su tela. Al via la nuova mostra‘Dalla strada alla tela: writers’, questo il titolo dell’esposizione che verrà inaugurata sabato 24 alle 18 nella sede di Idearte Gallery in via... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Alle Gallerie Temi più discussi: Le Gallerie d’Italia di Torino inaugurano la mostra su Nick Brandt; C’è un mondo perduto nelle foto malinconiche di Nick Brandt, nel tempo del mutamento climatico; RTL 102.5 e Gallerie d’Italia con… un meraviglioso viaggio nell’arte e nella cultura del nostro Paese; Inquietudini spettacolari: Nick Brandt a Torino con i quattro capitoli di The Day May Break. Alle Gallerie d’Italia di Torino la mostra Nick BrandtTORINO (ITALPRESS) – Arriva alle Gallerie d’Italia di Torino la mostra Nick Brandt. The Day May Break. La luce alla fine del giorno, frutto del progetto artistico del fotografo inglese, iniziato nel ... msn.com Torino, mostra Nick Brandt alle Gallerie d'Italia di Intesa SanpaoloTORINO (ITALPRESS) - Intesa Sanpaolo presenta alle Gallerie d'Italia di Torino, dal 18 marzo al 6 settembre la mostra 'Nick Brandt. The Day May ... notizie.tiscali.it Alle Gallerie d’Italia - Torino inaugura “Nick Brandt. The Day May Break. La luce alla fine del giorno.” curata da Arianna Rinaldo. Oggi 17 marzo partecipa all’apertura in anteprima gratuita dalle ore 19:30 alle ore 22:00. x.com Alle Gallerie d’Italia-Torino un nuovo progetto che conferma l’impegno di Intesa Sanpaolo sui temi della sostenibilità, della responsabilità sociale e della cultura come strumento di consapevolezza - facebook.com facebook