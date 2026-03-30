Un fronte di aria fredda proveniente dall’Artico sta per attraversare l’Italia, provocando una diminuzione delle temperature di 8-10 gradi nel Centro-Sud. Le previsioni indicano nevicate a quote molto basse, con temperature che scendono intorno ai 10 gradi. Questa ondata di freddo si verifica ad aprile, influenzando le condizioni climatiche di tutta la regione.

Un’offensiva artica sta per colpire l’Italia, portando un crollo termico di 810 gradi che trasformerà i paesaggi del Centro-Sud in scenari invernali fuori stagione. Mentre il Nord subirà solo un calo delle temperature senza precipitazioni significative, l’Appennino si troverà al centro di una tempesta di neve che scenderà fino a quote collinari e basse, un evento raro per aprile. Le proiezioni indicano che questa ondata fredda sarà seguita da un brusco ritorno del caldo già nella prima decade del mese, con temperature che potrebbero superare i 25°C nel Nord Italia, creando un contrasto estremo tra due stagioni opposte in pochi giorni. L’attacco dell’aria polare sul Centro-Sud. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Neve a 10 gradi: l’Artico invade il Sud in aprile

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Meteo, ciclone artico in arrivo e maltempo diffuso con neve e crollo delle temperature. Instabilità al SudNeve fino a 500 metri di quota al Centro-Nord , accompagnata da forti venti e mari molto mossi, con un vero e proprio crollo delle temperature .

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