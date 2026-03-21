Meteo ciclone artico in arrivo e maltempo diffuso con neve e crollo delle temperature Instabilità al Sud

Un ciclone artico si avvicina portando maltempo su molte regioni italiane. Previsioni segnalano neve fino a 500 metri di quota al Centro-Nord, con venti intensi e mari molto mossi. Le temperature sono previste in calo significativo, mentre al Sud si registra un aumento dell’instabilità atmosferica. Questi eventi climatici sono stati annunciati dai meteorologi e interessano vaste aree del Paese.

Neve fino a 500 metri di quota al Centro-Nord, accompagnata da forti venti e mari molto mossi, con un vero e proprio crollo delle temperature. Queste le conseguenze dell’arrivo di un ciclone artico in Italia, a partire dalla serata di mercoledì 25 marzo. A illustrarle è Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, che precisa come si preannunci una fase estrema tra il 25 e il 28 marzo, con una perturbazione capace di innescare fenomeni anche violenti (temporali e grandinate). «Seguiremo dunque con attenzione - rileva - la traiettoria esatta di questo fronte artico, ma possiamo già affermare con elevata confidenza che le temperature resteranno inesorabilmente sotto la media almeno fino alla Domenica delle Palme». 🔗 Leggi su Feedpress.me

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