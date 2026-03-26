Una perturbazione proveniente dal circolo polare artico sta interessando l’Italia, portando venti intensi, nevicate e onde che raggiungono i 10 metri di altezza. Le temperature sono scese di circa 10 gradi rispetto ai giorni precedenti, causando disagi nel settore dei trasporti e condizioni di inverno fuori stagione in diverse regioni. La situazione meteorologica ha portato a ripercussioni sulla viabilità e sulle attività quotidiane.

Il maltempo si abbatte sull'Italia. Temperature giù di 10 gradi e disagi ai trasporti: inverno fuori stagione su gran parte del Paese Ilmaltemposi abbatte sull’Italia nonostante la primavera appena arrivata.Ventilazione estrema, temperature in calo anche di 10 gradi, mareggiate e onde fino a 10 metri: il ciclone artico è arrivato sull’Italia e continuerà a farsi sentire almeno fino a domani. Un vero e proprio colpo di coda dell’inverno. Oggi, in particolare, come spiega il meteorologoLorenzo Tedici,“avremo venti di burrasca e raffiche di tempesta: Foehn al Nord-Ovest, Bora sull’Alto Adriatico e Maestrale sul resto del Paese”. InSardegnail Maestrale solleverà onde imponenti, tra i 7 e i 10 metri, classificate come mare “grosso”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Maltempo, ciclone artico sull’Italia: vento, neve e onde fino a 10 metri

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