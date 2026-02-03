Neve al Nord 20 gradi al Sud e piogge persistenti | il meteo dei prossimi giorni

Il maltempo non dà tregua. Al Nord continua a nevicare, mentre al Sud si registrano temperature fino a 20 gradi. Le piogge persistenti coprono tutta Italia e il weekend si preannuncia ancora all’insegna del brutto tempo. Solo giovedì si prevede una breve pausa.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma una fase caratterizzata dal vento di Scirocco, il vento umido e mite proveniente da Sud-Est che favorisce temperature simil-primaverili al Meridione.

Questa settimana l’Italia si divide in due.

La prima perturbazione di febbraio porta il caos in Italia.

Maltempo, pioggia vento e neve: perturbazioni atlantiche al nord, caldo al sud: l'Italia a due facceA parte i 20 gradi da Scirocco sulla Sicilia, l'Italia è investita da una perturbazione atlantica che si farà sentire per tutta la settimana - dicono i meterologi - con pioggia freddo e anche in alcun ... msn.com

Meteo, tendenza: in arrivo nevicate al Nord?Cosa dicono le ultime tendenze meteo sul possibile arrivo della neve al Nord? Quando e dove cadranno nuovi fiocchi bianchi? I dettagli ... meteo.it

TORNA LA NEVE IN PIANURA AL NORD-OVEST Tra la notte e la mattina di domani è atteso un ritorno della neve fino in pianura al Nord-Ovest. Nulla di eccezionale, sia chiaro: una di quelle nevicate che fino a 10–15 anni fa si liquidavano con un “poteva - facebook.com facebook

#Previsioni #3febbraio Piogge al Nord con neve sulle Alpi, localmente fino in pianura in Piemonte, poi rapido miglioramento al Nord-Ovest. Piogge e temporali su Sardegna e Centro. Più stabile al Sud. Scirocco in rinforzo, mari molto mossi, tempe x.com