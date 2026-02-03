Neve al Nord 20 gradi al Sud e piogge persistenti | il meteo dei prossimi giorni

Il maltempo non dà tregua. Al Nord continua a nevicare, mentre al Sud si registrano temperature fino a 20 gradi. Le piogge persistenti coprono tutta Italia e il weekend si preannuncia ancora all’insegna del brutto tempo. Solo giovedì si prevede una breve pausa.

(Adnkronos) – Neve al Nord, 20°C al Sud e piogge persistenti sull'Italia con diffuso maltempo che interesserà anche il weekend con una breve tregua attesa per giovedì. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma una fase caratterizzata dal vento di Scirocco, il vento umido e mite proveniente da Sud-Est che favorisce temperature simil-primaverili al Meridione.

