Neonato trovato morto annegato in un bagno chimico negli USA | era vivo quando è nato Fermata la madre

In Louisiana, un neonato è stato trovato morto annegato in un bagno chimico. L’autopsia ha confermato che il bambino era ancora vivo al momento della nascita. La madre è stata arrestata dopo che sono emersi i dettagli dell’incidente. La vicenda si è verificata a Gretna, una città dello stato statunitense.