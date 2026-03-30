Neonato trovato morto annegato in un bagno chimico negli USA | era vivo quando è nato Fermata la madre
In Louisiana, un neonato è stato trovato morto annegato in un bagno chimico. L’autopsia ha confermato che il bambino era ancora vivo al momento della nascita. La madre è stata arrestata dopo che sono emersi i dettagli dell’incidente. La vicenda si è verificata a Gretna, una città dello stato statunitense.
A Gretna, nello Stato USA Louisiana, un neonato è morto annegato in un bagno chimico. L’autopsia ha rivelato che era vivo alla nascita. La madre, una 36enne senza fissa dimora, ora è in ospedale: sarà accusata di omicidio di secondo grado. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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