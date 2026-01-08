Bagno a Ripoli | trovato morto in auto era uscito a fare la spesa

Un uomo di 81 anni è stato trovato morto oggi, 8 gennaio 2026, all’interno della sua auto a Bagno a Ripoli, in una piazza di Santa Croce a Varliano. L’anziano era uscito in precedenza per fare la spesa. La polizia sta indagando sulle cause del decesso. Questo episodio si inserisce in un quadro di eventi che richiedono approfondimenti per chiarire le circostanze.

