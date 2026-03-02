Imprenditore trovato morto in bagno la moglie fermata per omicidio

Un imprenditore di 60 anni, residente a Sant'Egidio del Monte Albino, è stato trovato morto nel suo bagno nella notte tra sabato e domenica. La polizia ha fermato la moglie dell'uomo, sospettata di aver commesso un omicidio. L'indagine, ancora in corso, si concentra sulle circostanze del decesso e sulle motivazioni che hanno portato all'arresto.