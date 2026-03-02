Imprenditore trovato morto in bagno la moglie fermata per omicidio
Un imprenditore di 60 anni, residente a Sant'Egidio del Monte Albino, è stato trovato morto nel suo bagno nella notte tra sabato e domenica. La polizia ha fermato la moglie dell'uomo, sospettata di aver commesso un omicidio. L'indagine, ancora in corso, si concentra sulle circostanze del decesso e sulle motivazioni che hanno portato all'arresto.
Svolta nell'indagine sulla morte dell'imprenditore Francesco Vitolo, il 60enne originario di Pagani trovato cadavere, nella notte tra sabato e domenica nel bagno della sua casa a Sant'Egidio del Monte Albino, nel Salernitano.I carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore hanno fermato. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Non rientra a casa per cena, la moglie va a cercarlo: trovato morto l?imprenditore Francesco Lorenzini di Recanati
Recanati, trovato morto l'imprenditore Francesco Lorenzini. La scoperta choc della moglie in uno stabile di via Aldo MoroRECANATI Tragedia ieri sera in via Aldo Moro a Recanati, trovato senza vita l'imprenditore edile Francesco Lorenzini.
In order to find the truth, she took the initiative to marry her brother-in-law.Full Version
Approfondimenti e contenuti su Imprenditore trovato.
Temi più discussi: Imprenditore di Nove trovato morto in Florida; Trovato morto il giovane imprenditore scomparso; Trovato morto l’imprenditore padovano sparito da una settimana; Trovato morto Dario Marini ad Avio, la sparizione sospetta del giovane padovano e il giallo degli spostamenti.
Imprenditore trovato morto in casa nel Salernitano, si segue la pista dell’omicidioFrancesco Vitolo, 60 anni, scoperto senza vita sabato scorso nella sua abitazione di Sant'Egidio del Monte Albino. Attenzione all'ambito familiare ... napoli.repubblica.it
Francesco Vitolo trovato morto in casa, si indaga per omicidio: «Fermata la moglie, ferite sul corpo»Sarebbero vicine a una svolta le indagini sulla morte di Francesco Vitolo, imprenditore 60enne trovato senza vita nella sua abitazione ... msn.com
Giallo nell’Agro nocerino sarnese: Francesco Vitolo, noto imprenditore di #Pagani, è stato trovato senza vita nella sua abitazione a #Sant’Egidio del Monte Albino. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi e la Procura ha disposto l’autopsia per chiarire le ca - facebook.com facebook
Echo, Mash e 112 confermano che Umar Dzhabrailov, discusso imprenditore ceceno, legato al regime di Putin, che frequentava Ksenia Sobchak, ed è stato in contatto con Epstein lungo almeno 10 anni, è stato trovato morto in un hotel a Mosca x.com