Neonato trovato morto era nella sua culla | aveva 29 giorni Sconvolta la comunità

Un neonato di 29 giorni è stato trovato senza vita nella sua culla a Casciana Terme. La causa della morte resta ancora da chiarire, ma si sospetta un problema di salute improvviso. La famiglia, distrutta, si confronta con questa tragedia che ha scosso l’intera comunità. Un vicino ha raccontato di aver sentito un pianto improvviso poco prima che venisse scoperto il decesso. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa sia successo al bambino, che non ha avuto il tempo di conoscere il mondo.

Casciana Terme, 20 giorni 2026 – Domani avrebbe compiuto un mese. I suoi occhi si sono chiusi per sempre ancor prima di aver cominciato a guardare il mondo. I volti della mamma, del babbo e del fratellino di sei anni. Una tragedia ha scosso Casciana Terme. Ieri notte intorno alle 3 un neonato – O.W. le iniziali del nome – di neanche un mese è stato trovato privo di vita nella culla dove la mamma l'aveva adagiato. Si tratta, secondo i primi riscontri dei sanitari e gli accertamenti eseguiti dai carabinieri, di morte in culla. Il corpicino del piccolo – secondogenito di una giovane coppia di origine nigeriana – in un primo momento è stato trasferito alla medicina legale per l'autopsia o altre indagini medico-legali che l'autorità competente vorrà disporre.