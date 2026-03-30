Nel Piacentino 2mila 500 badanti regolarmente assunte circa dieci ogni cento anziani over 80
Nel territorio piacentino sono attualmente impiegate 2.510 badanti regolarmente assunte, con un ulteriore numero di 1.777 colf. Questi dati indicano che circa il 10% degli anziani over 80 riceve assistenza da badanti formalmente assunte. La presenza di badanti e colf rappresenta una componente significativa dell’assistenza domiciliare nella zona.
Lavoro domestico, i numeri del territorio provinciale nel settimo rapporto dell’Osservatorio Domina: tra città e provincia 1777 colf Nel Piacentino 2mila 500 badanti regolarmente assunte, per la precisione 2.510, a cui si sommano 1777 colf. È il quadro 2024 del lavoro domestico sul territorio provinciale, all’interno del settimo rapporto regionale dell’Osservatorio Domina, dedicato al settore. Lavoratrici – il 92% sono donne e circa 8 su 10 di origine straniera - la cui distribuzione in Emilia-Romagna appare piuttosto omogenea, sottolinea lo studio: «Fatta eccezione per Bologna, dove si concentrano il 30,8% delle Colf e il 26 % delle Badanti, nessun’altra provincia supera il 20%. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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