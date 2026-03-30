Nel territorio piacentino sono attualmente impiegate 2.510 badanti regolarmente assunte, con un ulteriore numero di 1.777 colf. Questi dati indicano che circa il 10% degli anziani over 80 riceve assistenza da badanti formalmente assunte. La presenza di badanti e colf rappresenta una componente significativa dell’assistenza domiciliare nella zona.

Lavoro domestico, i numeri del territorio provinciale nel settimo rapporto dell’Osservatorio Domina: tra città e provincia 1777 colf Nel Piacentino 2mila 500 badanti regolarmente assunte, per la precisione 2.510, a cui si sommano 1777 colf. È il quadro 2024 del lavoro domestico sul territorio provinciale, all’interno del settimo rapporto regionale dell’Osservatorio Domina, dedicato al settore. Lavoratrici – il 92% sono donne e circa 8 su 10 di origine straniera - la cui distribuzione in Emilia-Romagna appare piuttosto omogenea, sottolinea lo studio: «Fatta eccezione per Bologna, dove si concentrano il 30,8% delle Colf e il 26 % delle Badanti, nessun’altra provincia supera il 20%. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Nel Piacentino 2mila 500 badanti regolarmente assunte, circa dieci ogni cento anziani over 80

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