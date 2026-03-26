Nel Parmense, nei mesi di gennaio e febbraio 2026, l'importo medio richiesto per i mutui per l'acquisto di una casa è di circa 134.700 euro. I dati si riferiscono a tutte le pratiche di finanziamento presentate in questo periodo nella provincia. La cifra rappresenta la media delle somme richieste dai richiedenti per ottenere un mutuo.

Nei primi due mesi del 2026, i dati dell'Osservatorio di facile.it - Mutui.it È di 134 mila e 705 mila euro l'importo medio richiesto per i mutui nel Parmense per i mesi di gennaio e febbraio del 2026. Sono i dati dell'Osservatorio di facile.it - Mutui.it L'importo medio richiesto in Emilia-Romagna è aumentato dell’1% rispetto a dodici mesi fa, arrivando a 141mila 307 euro. In leggero calo l’età media dei richiedenti, che passa dai 40 anni dei primi due mesi del 2025 ai 39 anni del 2026. Scende anche il valore medio dell’immobile oggetto di mutuo, arrivato nel primo bimestre del 2026 a 203mila 815 (-2%), e il peso delle surroghe, passate in un solo anno dal 30,5% al 21%. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Mutui per la casa: nel Parmense l'importo medio richiesto è di 134 mila e 700 euro

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