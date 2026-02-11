Boom della Cassa integrazione straordinaria nel Parmense | quasi 960 mila ore in più

La Cassa integrazione straordinaria nel Parmense ha raggiunto quasi 960 mila ore in più negli ultimi mesi. È un aumento evidente, che preoccupa le aziende e i lavoratori della zona. La richiesta di sostegno ai lavoratori in questa fase si fa più forte, mentre le imprese cercano di far fronte alle difficoltà economiche. La situazione resta complessa e si teme che possa peggiorare nei prossimi mesi.

I dati Inps del 2025, confrontati con quelli del 2024. L'allarme della segretaria generale aggiunta di Cisl Parma Piacenza Angela Calò Se l'utilizzo della cassa integrazione ordinaria (CIG) negli ultimi 12 mesi si presenta in calo (1.708.335 ore nel 2024, 1.141.232 nel 2025), nel territorio parmense crescono in maniera preoccupante le ore di Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS), misura che indica le ristrutturazioni aziendali. Infatti, secondo i dati INPS, nel 2025 le ore di CIGS autorizzate a Parma e Provincia il numero delle ore autorizzate è salito esponenzialmente rispetto all'anno precedente:

