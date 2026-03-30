Sky Germania ha confermato che il Napoli è interessato a Mert Komur, un giovane calciatore che da tempo viene monitorato dalla società partenopea. La squadra azzurra ha mostrato attenzione verso il profilo del giocatore, che negli ultimi mesi ha attirato l'interesse di diversi osservatori. La trattativa non è ancora ufficiale, ma le voci si susseguono nel mondo del calcio.

Mert Komur è un profilo giovane, che piace molto al Napoli, che lo segue da tempo come segnalato un anno fa dalla nostra redazione. Ora arriva la conferma anche dalla Germania, che ribadisce anche la voglia del talento classe 2005 di lasciare l’Augsburg in estate: gli azzurri sono tra le quattro squadre in corsa per il centrocampista offensivo tedesco, insieme a Milan, Porto e Psv Eindhoven. Mert Komur: i numeri che attirano l’Europa. Il ventenne talento tedesco ha collezionato 23 presenze in Bundesliga nella stagione in corso, con 2 gol e 3 assist. Nato a Dachau nel 2005, Komur gioca come centrocampista offensivo o seconda punta, ambidestro e dotato di tecnica superiore alla media. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Sky Germania conferma SN: Mert Komour piace agli azzurri!

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