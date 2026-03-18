Sky Sport ha aggiornato i tifosi del Napoli sul futuro della squadra, confermando che il direttore sportivo Giovanni Manna rimarrà nel club. Il giornalista Luca Marchetti ha commentato la situazione durante una trasmissione di ‘Radio Marte’, chiarendo che non ci sono cambiamenti in vista e che il rapporto tra Manna e il club continuerà senza interruzioni.

Luca Marchetti, giornalista di ‘Sky Sport’, ha parlato a ‘Radio Marte’ del futuro del Napoli e soprattutto della posizione di Giovanni Manna, direttore sportivo che rimarrà saldamente all’interno della società partenopea. Le voci di un possibile addio del ds non trovano alcun fondamento. Anzi, c’è tutt’altro scenario: Manna proseguirà il suo lavoro anche nella prossima stagione con piena fiducia di Aurelio De Laurentiis. La difesa di Manna: una stagione complicata ma non disastrosa. Secondo Marchetti, non ci sono ragioni concrete per mettere in discussione il lavoro svolto dal direttore sportivo. “Non credo sia in discussione il lavoro di Manna né tantomeno la sua posizione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, altro che addio: Sky fa il punto e tranquillizza i tifosi azzurri

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