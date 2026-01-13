Napoli-Parma arbitra Fabbri | i precedenti sorridono agli azzurri

Per il recupero della sedicesima giornata di Serie A tra Napoli e Parma, l’arbitro designato è Michael Fabbri. I precedenti tra le due squadre sotto la sua direzione sono favorevoli agli azzurri, che sperano di ottenere un risultato positivo. La sfida si svolgerà in un contesto di grande attenzione e preparazione, con entrambe le squadre pronte ad affrontare l’incontro nel rispetto delle regole e con concentrazione.

Sarà Michael Fabbri a dirigere il recupero della sedicesima giornata di Serie A tra Napoli e Parma. Napoli-Parma, Fabbri arbitrerà il recupero della 16esima di Serie A - Dopo il pari in rimonta di San Siro, i riflettori saranno puntati inevitabilmente sul Napoli, stavolta di scena in casa contro il Parma mercoledì 14 gennaio

Serie A, gli arbitri dei recuperi della 16esima giornata: due fischietti napoletani per Inter e Milan, Fabbri per Napoli-Parma - Resi noti gli arbitri dei recuperi della sedicesima giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 2 giorni, da mercoledì 14 a giovedì 15 gennaio

Inter-Lecce al napoletano Maresca. Scelto l'arbitro di Napoli-Parma. A Doveri Como-Milan - Lecce sarà diretta dal napoletano Maresca, mentre Daniele Doveri dirigerà il match tra il Como di Fabregas ed il Milan di Allegri. msn.com

no, hanno riportato male il box del Corriere dello Sport. Dovrebbe farcela per Napoli-Parma x.com

