Napoli-Parma arbitra Fabbri | i precedenti sorridono agli azzurri

Per il recupero della sedicesima giornata di Serie A tra Napoli e Parma, l’arbitro designato è Michael Fabbri. I precedenti tra le due squadre sotto la sua direzione sono favorevoli agli azzurri, che sperano di ottenere un risultato positivo. La sfida si svolgerà in un contesto di grande attenzione e preparazione, con entrambe le squadre pronte ad affrontare l’incontro nel rispetto delle regole e con concentrazione.

Sarà Michael Fabbri a dirigere il recupero della sedicesima giornata di Serie A tra Napoli e Parma, . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

