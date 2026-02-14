Napoli-Roma Sky conferma l’assenza di McTominay | ritorna il centrocampo Elmas-Lobotka

Napoli perde McTominay a causa di un infortunio e dovrà fare a meno del suo centrocampista chiave contro la Roma. Sky ha confermato che il giocatore scozzese non sarà disponibile, lasciando Spalletti senza una pedina importante a centrocampo. Al suo posto, l’allenatore azzurro riavrà Elmas e Lobotka, pronti a guidare la squadra in una sfida decisiva. La pioggia intensa che cade su Napoli rende ancora più difficile la preparazione per il match di domenica sera.

Piove letteralmente sul bagnato in casa Napoli, con gli azzurri che dovranno affrontare un match clou come quello contro i giallorossi privi del loro trascinatore e uomo simbolo. Sky conferma l'assenza di McTominay e ridisegna l'11 di Conte: i dettagli. Napoli-Roma: le probabili formazioni. Si legge su Sky: Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutiérrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Politano; Hojlund. All. Antonio Conte Out McTominay, Elmas di nuovo a centrocampo. Da capire chi lo sostituirà sulla trequarti: fra le ipotesi Politano avanzato con Gutiérrez al suo posto a destra.