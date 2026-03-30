Napoli | nuovo Statuto 102 articoli e diritti per tutti

Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato a maggioranza un nuovo Statuto, che sostituisce quello in vigore da 35 anni. Il testo, composto da 102 articoli, introduce nuovi diritti per i cittadini e modifica alcune norme relative all’amministrazione comunale. La revisione dello Statuto rappresenta un intervento importante per il regolamento degli aspetti istituzionali della città.

Lo Statuto del Comune di Napoli è stato riscritto dopo 35 anni, con l’approvazione a maggioranza del Consiglio comunale. La riforma, ferma al testo del 1991, introduce un modello amministrativo più efficiente, digitale e orientato ai cittadini. L’atto normativo approvato contiene 102 articoli suddivisi in 9 Titoli e punta a rafforzare la trasparenza e la capacità di programmazione in un contesto urbano complesso. Il nuovo assetto ridefinisce il funzionamento degli organi istituzionali e amplia i diritti di partecipazione anche a non residenti e studenti. Un salto generazionale nell’amministrazione pubblica. La decisione presa dalla sala consiliare segna una rottura netta con la burocrazia ereditata dal 1991. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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