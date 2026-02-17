Futuro Nazionale | Statuto Notarile e Posizioni Rigide su Bioetica e Diritti Civili Definite per l’Assemblea Estiva

Futuro Nazionale Delinea le Linee Rosse: Lo Statuto Notarile e la Sfida Ideologica di Vannacci. Il movimento politico Futuro Nazionale, guidato da Francesco Vannacci, ha ufficializzato il proprio statuto con un atto notarile il 17 febbraio 2026. Il documento definisce posizioni nette su temi eticamente sensibili come aborto, diritti delle persone LGBTQ+ ed eutanasia, in vista della convocazione di un’assemblea costituente prima dell’estate. Questa formalizzazione segna un passaggio cruciale per il movimento, che mira a strutturarsi in vista di future competizioni politiche. Un Quadro Programmatico Definito.🔗 Leggi su Ameve.eu

Vannacci annuncia che Futuro Nazionale è ufficialmente nato.

Viene reso noto lo statuto di Futuro Nazionale, il nuovo partito di Roberto Vannacci.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Vannacci vara Futuro Nazionale. Saremo in campo per Politiche; Vannacci presenta lo Statuto di Futuro Nazionale, il programma del 'partito del generale'; Futuro Nazionale esce dal notaio: i nomi di chi va con Vannacci e qual è il messaggio al centrodestra; Vannacci a Chiavari lancia Futuro Nazionale e non si pone limiti: Diventeremo grandi.

FUTURO VANNACCI È nato Futuro Nazionale, Vannacci ufficializza il partito: Registrato lo statutoAlla fine il passo è stato compiuto. Futuro Nazionale è ufficialmente nato. A certificarlo è Roberto Vannacci, che sabato 7 febbraio, a margine di un incontro pubblico a Chiavari, ha annunciato la r ... statoquotidiano.it

Aborto, gay, eutanasia, tutti i niet di Vannacci. Ecco il manifesto di FnNasce lo statuto di Futuro nazionale, firmato davanti a un notaio. L’assemblea costituente sarà convocata prima dell’estate ... repubblica.it

L’eurodeputato incontra i simpatizzanti sardi di Futuro Nazionale: «Entro l’estate l’assemblea costituente del partito» - facebook.com facebook

La Lega perde altri pezzi, al Q4 Batistini aderisce al Futuro Nazionale con Vannacci x.com