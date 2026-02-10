Difesa confini famiglia naturale e vita | ecco lo Statuto di Vannacci in 56 articoli

Roberto Vannacci lancia un nuovo partito chiamato “Futuro Nazionale con Roberto Vannacci”. Ex ufficiale della Folgore e vicesegretario della Lega, presenta uno statuto di 56 articoli che punta su difesa dei confini, famiglia naturale e vita. La sua idea è di portare avanti queste battaglie in politica, puntando su valori tradizionali e su una posizione forte sui temi chiave. Ora si attende di capire come reagiranno gli altri partiti e l’elettorato.

(Adnkronos) – Si chiama 'Futuro Nazionale con Roberto Vannacci' il nuovo partito fondato dall'ex capo della Folgore, e poi vicesegretario della Lega. Così si legge nell'articolo 1 dello Statuto, registrato lo scorso sette febbraio, presso lo studio del notaio Marzio Villari di Serravezza. Statuto, in possesso dell'Adnkronos, composto da 56 articoli. Al primo punto (Art.1 Denominazione e finalità) Vannacci indica tra gli obiettivi del partito "la promozione della partecipazione popolare alla vita politica italiana, supportando idee e proposte volte a garantire la sicurezza interna ed esterna del Paese, la difesa dei confini, della famiglia naturale e della vita".

