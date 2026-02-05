Mps plebiscito dei soci sul nuovo statuto

L’assemblea dei soci di Montepaschi ha approvato con un’ampia maggioranza tutti i punti all’ordine del giorno. I soci hanno deciso senza esitazioni, confermando il nuovo statuto della banca. La riunione si è conclusa con un risultato chiaro e senza contestazioni.

Passati con una maggioranza plebiscitaria tutti i punti all'ordine del giorno all'assemblea dei soci di Montepaschi. In tutto i punti erano sette, ma i più rilevanti riguardavano la possibilità di presentare una lista del cda per il rinnovo dei vertici, l'eliminazione del limite massimo di tre mandati per gli amministratori e la riduzione della quota minima di legge da destinare a riserva legale (scesa al 5%). Ok anche all'aumento della parte variabile della remunerazione per i manager. All'assemblea, svoltasi ieri, ha presenziato il 68% del capitale, con l'assenza del Tesoro (azionista al 4,8%) che tiene fede così ai suoi propositi di non influire sugli sviluppi della governance del gruppo.

