Napoli | lite per amore 10 coltellate tra adolescenti

Due adolescenti di sedici anni sono stati colpiti con un coltello in un'area di Napoli a causa di una discussione legata a questioni sentimentali. L'aggressione è avvenuta nel quartiere Marano, dove i giovani sono stati feriti durante un episodio di violenza. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine hanno avviato le indagini.

Due giovani di sedici anni hanno subito aggressioni con arma bianca nel quartiere Marano di Napoli, a seguito di una lite nata per questioni sentimentali. L’aggressore, un quindicenne, ha colpite tre volte uno dei due cugini e sette volte l’altro prima di fuggire. Entrambi i ragazzi sono attualmente ricoverati in ospedali diversi della provincia di Napoli, ma non si trova nessuno in pericolo di vita immediato. L’episodio è avvenuto nella serata precedente alla data odierna, lungo via Falcone, dove la dinamica ha l’intervento coraggioso di uno dei feriti che ha cercato di proteggere il proprio parente. Mentre il giovane aggressore è stato identificato e rintracciato dalle forze dell’ordine, le famiglie coinvolte vivono il trauma di vedere i propri figli coinvolti in violenze che sfociano nell’uso di armi bianche tra coetanei. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli: lite per amore, 10 coltellate tra adolescenti Articoli correlati Follia tra le mura di casa: lite tra fratelli finisce a coltellateMomenti di paura in un appartamento di via Rose di Sotto a Brescia, dove una lite tra due fratelli è degenerata in violenza. Pavia, lite e coltellate tra minori: due denunciati dalla poliziaPavia, 4 febbraio 2026 - Denunciata come aggressione, ai danni di un 15enne finito in ospedale in gravi condizioni, ferito da coltellate al torace e... Viterbo, lite tra vicini di casa: ucciso a coltellate ultrà della Lazio(Adnkronos) – Un uomo, Giovanni Bernabucci, ultrà della Lazio, soprannominato 'la iena' è stato ucciso a coltellate al culmine di una lite in un...