Viterbo lite tra vicini di casa | ucciso a coltellate ultrà della Lazio

A Viterbo, Giovanni Bernabucci, noto tifoso della Lazio e soprannominato 'la iena', ha perso la vita dopo una colluttazione in un appartamento di Santa Lucia. La lite tra vicini di casa è degenerata in una discussione violenta, culminata con l’aggressione con un coltello. Il fatto si è verificato ieri sera, quando le urla hanno attirato l’attenzione dei residenti nelle vicinanze.

(Adnkronos) – Un uomo, Giovanni Bernabucci, ultrà della Lazio, soprannominato 'la iena' è stato ucciso a coltellate al culmine di una lite in un appartamento nel quartiere Santa Lucia a Viterbo. Sul posto è intervenuta la polizia che ha arrestato il vicino di casa considerato responsabile del gesto. Da quanto emerso, l'omicidio non sarebbe legato al mondo ultras: i due stavano litigando da questa mattina. Sono in corso le indagini della Squadra mobile di Viterbo. Giovanni Bernabucci, noto come "la Iena" tra gli ultrà della Lazio, è stato ucciso a coltellate durante una lite tra vicini in via Strada Santa Barbara, nel quartiere Santa Lucia a Viterbo.