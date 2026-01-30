Follia tra le mura di casa | lite tra fratelli finisce a coltellate

Una discussione tra due fratelli è finita con un’aggressione a coltellate a Brescia. I vicini hanno chiamato la polizia dopo aver sentito le urla e i rumori forti provenire dall’appartamento di via Rose di Sotto. Quando gli agenti sono entrati, hanno trovato i due con ferite, uno dei quali era stato colpito più volte. Ora sono in ospedale, mentre i carabinieri stanno indagando su quanto accaduto.

Momenti di paura in un appartamento di via Rose di Sotto a Brescia, dove una lite tra due fratelli è degenerata in violenza. È successo proprio all'ora di pranzo di oggi, venerdì 30 gennaio. Protagonisti due fratelli, di 48 e 49 anni: le urla e il trambusto provenienti dall'abitazione hanno spaventato i vicini, che hanno lanciato l'allarme intorno alle 12.40. Sul posto sono intervenute due ambulanze e i carabinieri, temendo il peggio. All'arrivo dei militari, però, la situazione era già sotto controllo: gli animi si erano placati e il ferito era già stato soccorso dai sanitari del 118.

