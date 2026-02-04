Due minorenni sono finiti nei guai a Pavia dopo una lite finita con coltellate. La polizia ha denunciato entrambi: uno dei ragazzi ha colpito un 15enne al torace e al braccio, lasciandolo in gravi condizioni in ospedale. L’altro minorenne, ferito leggermente, è stato trovato al pronto soccorso. La vicenda nasce da una lite tra ragazzini, che si è conclusa con aggressioni e ferite da arma da taglio.

Pavia, 4 febbraio 2026 - Denunciata come aggressione, ai danni di un 15enne finito in ospedale in gravi condizioni, ferito da coltellate al torace e a un braccio, è stata ricostruita come la conclusione di una lite, con anche un altro minorenne identificato dalla polizia, rintracciato al pronto soccorso dov'era successivamente arrivato per farsi curare più lievi ferite da taglio. Le indagini iniziali. E sono stati quindi segnalati all'autorità giudiziaria minorile entrambi i coinvolti. La Questura di Pavia ha reso note oggi, mercoledì 4 febbraio, le conclusioni delle prime fasi d'indagine sull' aggressione avvenuta lo scorso 26 settembre in piazzale Crosione a Pavia, nei giardinetti nell'omonimo rione periferico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pavia, lite e coltellate tra minori: due denunciati dalla polizia

Approfondimenti su Pavia Lite

Ultime notizie su Pavia Lite

