Musica parole e cultura | a Palazzo Farnese torna il Piacenza Summer Cult
A Palazzo Farnese riparte nel 2026 il Piacenza Summer Cult, un evento che propone un calendario con musica, teatro, narrazione e intrattenimento. La manifestazione torna con un programma ampliato rispetto alle edizioni precedenti, offrendo al pubblico una varietà di spettacoli e iniziative culturali. L'evento si svolge nel centro storico della città, coinvolgendo diversi spazi e attrazioni locali.
Torna anche nel 2026 il Piacenza Summer Cult, pronto a regalare al pubblico un calendario ancora più ricco e trasversale, capace di intrecciare musica, teatro, narrazione e intrattenimento di qualità. Si parte il 25 giugno con Delirium, grande spettacolo con ballerini del Teatro alla Scala, teatri europei e orchestra sinfonica. Delirium è un balletto contemporaneo che esplora il progressivo smarrimento dell’equilibrio interiore. Attraverso un percorso diviso in tre quadri, l’opera racconta la crisi di un individuo che, partendo da una condizione di apparente normalità, viene lentamente travolto da isolamento, inquietudine e perdita di controllo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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