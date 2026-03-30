Musica parole e cultura | a Palazzo Farnese torna il Piacenza Summer Cult

A Palazzo Farnese riparte nel 2026 il Piacenza Summer Cult, un evento che propone un calendario con musica, teatro, narrazione e intrattenimento. La manifestazione torna con un programma ampliato rispetto alle edizioni precedenti, offrendo al pubblico una varietà di spettacoli e iniziative culturali. L'evento si svolge nel centro storico della città, coinvolgendo diversi spazi e attrazioni locali.