Dal 3 al 8 giugno 2026 si svolgerà a Parma la quarta edizione del Farnese Festival, una rassegna internazionale dedicata alla musica antica. L’evento riunisce artisti provenienti da diversi paesi e presenta concerti, performance e attività legate alla musica storica. La manifestazione si svolge in diverse location della città, coinvolgendo pubblico e appassionati di musica d’epoca.

Si rinnova dal 3 all’8 giugno 2026, a Parma, l’atteso appuntamento con il Farnese Festival, rassegna internazionale di musica antica giunta alla sua quarta edizione. Ad ospitarla il Teatro Farnese e altri spazi situati nel Complesso monumentale della Pilotta. Prestigiosa rassegna incentrata sul repertorio musicale italiano ed europeo del XVII e XVIII secolo, il Farnese Festival vanta la direzione artistica di Fabio Biondi, violinista, fondatore e guida dell’ensemble Europa Galante, nasce da un’idea di Simone Verde, già direttore del Complesso monumentale della Pilotta. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Parma, è promossa dal Complesso monumentale della Pilotta con la collaborazione organizzativa di Fondazione Teatro Due e si avvale del contributo del main donor Fondazione Monteparma e del sostegno di Opem spa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Farnese Festival, dal 3 al 8 giugno torna la rassegna internazionale di musica antica

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