Referendum Ugl Piacenza aderisce al comitato civico di Piacenza Farnese per un giusto sì

L’adesione di Ugl Piacenza al comitato civico “Per un giusto sì” deriva dalla volontà di sostenere una modifica importante per il territorio. La decisione nasce dall’esigenza di tutelare i diritti dei lavoratori e di promuovere un miglioramento delle condizioni locali. La scelta coinvolge diverse categorie e mira a sensibilizzare i cittadini in vista del referendum del 22 e 23 marzo. La campagna del comitato punta a informare e coinvolgere la comunità sulla questione in discussione.

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Ugl Piacenza.L'Unione Territoriale di Piacenza aderisce al comitato civico di Piacenza Farnese "per un giusto sì"In previsione del referendum confermativo del prossimo 22 e 23 marzo l'Unione Territoriale di Piacenza, come tutte le strutture della Unione Generale del Lavoro, manifesta il proprio sostegno al "sì".Come Ugl Piacenza intravediamo tra i principi ispiratori della riforma qualcosa di simile al nostro lavoro sindacale quotidiano. La riforma tende a valorizzare e distinguere le professionalità, a liberare l'organo di governo della Magistratura da "parti" che godono di posizioni di favore ed esercitano un potere che non sempre persegue l'interesse generale, a fare in modo che vi sia una precisa coincidenza tra la responsabilità ed il potere attraverso organi (l'Alta Corte di Giustizia) sottratti ad un controllo di casta asfissiante e condizionante.