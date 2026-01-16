Matinées a Palazzo Farnese | musica e storia da Verdi a Mozart con gli Amici della Lirica

16 gen 2026

Gli Amici della Lirica presentano "Matinées a Palazzo Farnese": un percorso musicale che celebra il genio senza tempo di Wolfgang Amadeus Mozart, affiancato, in apertura, all’omaggio a Giuseppe Verdi, nel segno di due anniversari fondamentali della storia della musica. Cinque appuntamenti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

