Musica Giorgia ricorda Gino Paoli cantando Il cielo in una stanza

Durante un concerto in un palasport, un’artista ha reso omaggio a un noto cantautore scomparso interpretando una delle sue canzoni più celebri. L’evento si è svolto nel rispetto della memoria del musicista, che ha lasciato un segno importante nel panorama musicale italiano. La cantante ha scelto di esibirsi con il brano “Il cielo in una stanza”, noto capolavoro del compositore.