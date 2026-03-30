Musica Giorgia ricorda Gino Paoli cantando Il cielo in una stanza
Durante un concerto in un palasport, un’artista ha reso omaggio a un noto cantautore scomparso interpretando una delle sue canzoni più celebri. L’evento si è svolto nel rispetto della memoria del musicista, che ha lasciato un segno importante nel panorama musicale italiano. La cantante ha scelto di esibirsi con il brano “Il cielo in una stanza”, noto capolavoro del compositore.
Giorgia in concerto nei palasport ha ricordato Gino Paoli. Al Forum di Assago ha reso omaggio al cantautore scomparso cantando “Il cielo in una stanza”. Servizio di Francesco Durante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Addio a Gino Paoli, l’uomo che seppe chiudere il ‘cielo in una stanza’Tempo di lettura: 2 minutiPoco tempo di distanza, come spesso accade nei grandi amori.
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