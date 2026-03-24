Addio a Gino Paoli l’uomo che seppe chiudere il ‘cielo in una stanza’

Da anteprima24.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È scomparso Gino Paoli, noto cantante e compositore italiano. La perdita arriva poco dopo quella di Ornella Vanoni, entrambe figure di rilievo nel panorama musicale nazionale. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali e ha suscitato reazioni di cordoglio tra colleghi e fan. La sua carriera è stata caratterizzata da numerosi successi, tra cui brani diventati classici del repertorio italiano.

Tempo di lettura: 2 minuti Poco tempo di distanza, come spesso accade nei grandi amori. Dopo Ornella Vanoni, il mondo della musica saluta anche Gino Paoli. Il maestro ligure va via a 91 anni e lascia un’eredità pesantissima con pezzi che hanno fatto la storia della musica, l’uomo che riuscì a chiudere il ‘cielo in una stanza’, quello che scrisse una canzone dedicata alla gatta che viveva con lui o quel ‘sapore di sale’ che tutti hanno cantato almeno una volta nella vita e che è diventato anche la colonna sonora di uno dei film cult dell’estate, con tanto di cameo nel secondo capitolo di ‘Sapore di mare’. Ligure di vita e friulano di nascita, schivo, minuto e con un colpo al cuore nel vero senso della parola che non ha mai voluto togliere nè potuto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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