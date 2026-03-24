Nella notte del 24 marzo 2026, si è spento a 91 anni il cantautore genovese noto per aver scritto “Il cielo in una stanza”. La sua morte è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. Era considerato una figura di rilievo nel panorama della musica leggera italiana e aveva avuto una lunga carriera nel settore. La notizia ha suscitato cordoglio tra fan e colleghi.

Ascolti TV di martedì 17 marzo 2026: Rai1 e Canale 5 si sfidano in prima serata, grande successo per “Le Libere Donne” e “Grande Fratello Vip” Romina Power contro l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli: «Come si può separare una mamma dai suoi figli?» Il cantautore genovese, icona della musica leggera italiana, si è spento nella notte del 24 marzo 2026 circondato dai cari. Tra successi immortali e vita tormentata, ecco la sua biografia. Gino Paoli è morto oggi, martedì 24 marzo 2026, all’età di 91 anni. “Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”, ha annunciato la famiglia in una nota, chiedendo massima riservatezza. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Gino Paoli morto a 91 anni: addio all’autore de “Il cielo in una stanza”

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