Gino Paoli è deceduto, portando via con sé un pezzo importante della musica leggera italiana. La sua famiglia ha comunicato che è morto in serenità, circondato dall’affetto dei propri cari. Le sue canzoni sono considerate parte integrante della storia musicale, e la notizia ha suscitato molte reazioni nel mondo della musica e tra i suoi fan.

È morto Gino Paoli. “Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”, ha annunciato la famiglia in una nota. Il cantante aveva 91 anni. Sono sue alcune delle canzoni più belle e famose mai scritte nel nostro Paese: “ Senza fine”, “Il cielo in una stanza”, “Sapore di sale”, “Che cosa c’è”, “La gatta”, “Una lunga storia d’amore”, titoli sufficienti a far rimanere ben impressi nella memoria collettiva il suo nome e la sua musica. Gino Paoli era tra i fondatori della scuola genovese. Tra i fondatori della cosiddetta ‘scuola genovese’, con altri mostri sacri come Luigi Tenco, Fabrizio De Andrè, Bruno Lauzi, Umberto Bindi, Paoli in realtà non era nato a Genova ma a Monfalcone (Gorizia), il 23 settembre del 1934. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - È morto Gino Paoli: si oscura il cielo in una stanza. Le sue canzoni consegnate alla storia della musica leggera (video)

Articoli correlati

Leggi anche: È morto Gino Paoli, il padre della musica leggera italiana

Leggi anche: È morto Gino Paoli, l’autore del ‘Cielo in una stanza’ aveva 91 anni

Una raccolta di contenuti su Gino Paoli

Temi più discussi: È morto Gino Paoli: il cantante aveva 91 anni; Addio a Gino Paoli, il poeta della canzone italiana e delle emozioni che ci accompagneranno per sempre; È morto Gino Paoli. Il celebre cantautore aveva 91 anni; Addio a Gino Paoli, maestro della canzone d'autore italiana.

È morto Gino Paoli. Il grande cantautore aveva 91 anni: Ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cariSi è spento a 91 anni uno dei più grandi della musica italiana. Autore di canzoni indimenticabili che hanno fatto la storia della musica italiana. ilfattoquotidiano.it

Pagina 2 | Morto Gino Paoli, l'annuncio commosso in diretta di Antonella Clerici: Ho pensato a Ornella Vanoni...È stato tra i più grandi cantautori italiani, autore di brani celebri come Il cielo in una stanza e Sapore di sale ... corrieredellosport.it

Ci ha lasciati il grande Gino Paoli Che la terra ti sia lieve - facebook.com facebook

Addio a Gino Paoli, maestro della canzone d'autore italiana x.com