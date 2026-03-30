Mullins segna da casa sua e firma l' impresa con Duke | c' è tutto il senso della March Madness

Una giovane matricola dei Huskies ha segnato da metà campo, eliminando la favorita assoluta, e ha scritto un nuovo capitolo nella storia della March Madness. Mullins, che ha firmato il canestro dalla propria casa, ha contribuito a questa vittoria inattesa, mentre Duke ha concluso la partita con un risultato che rimarrà negli annali.

La March Madness spiegata bene. Un tiro “impossibile” regala le Final Four di Indianapolis, la terra promessa, a Uconn e manda a casa Duke, la testa di serie numero 1 assoluta del torneo universitario statunitense. L’immagine ha già fatto il giro del mondo, via social media. Braylon Mullins, matricola 19enne degli Huskies, ribalta al fotofinish una partita che sembrava chiusa a doppia mandata in favore dei Blue Devils, avanti anche di 19 punti, con un tiro assurdo da vicino al logo di metà campo, all’ultimo istante. Connecticut passa così da -2 a +1, finisce 73-72 per il college allenato da Danny Hurley. Un sogno, l’estasi per i tifosi dell’ateneo di Storrs, sei volte campione nazionale, un incubo per chi tifa per l’università di Durham che di titoli ne ha vinti cinque. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mullins segna da casa sua e firma l'impresa con Duke: c'è tutto il senso della March Madness Approfondimenti e contenuti su March Madness Leggi anche: March Madness, Pitino non passa mai di moda. La sua St John’s beffa Kansas e ora punta Duke Leggi anche: Ncaa, le 10 cose da sapere sulla March Madness: favoriti, cenerentole, storie e coach santoni March Madness 2026: 134 partite in diretta su Disney+La March Madness 2026 approda su Disney+ a partire dal 17 marzo, trasmettendo in diretta tutte le 134 partite del torneo NCAA.