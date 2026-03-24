Nel torneo NCAA di basket, la squadra guidata dal noto allenatore ha battuto una delle favorite grazie a un canestro decisivo negli ultimi secondi, dopo aver raccolto zero punti fino a quel momento. La vittoria permette alla formazione di affrontare ora la squadra di Duke, proseguendo così la propria corsa nel torneo. La partita ha visto un grande sforzo collettivo e un cambio di ritmo negli ultimi istanti.

Non ha fatto una piega. Elegante nel completo griffato, giacca e cravatta. I capelli impomatati, verosimilmente tinti per sembrare più giovane. Impeccabile. Rick Pitino è rimasto Rick Pitino nel momento più bello, di quelli che sa regalare solo la March Madness. Non si è scomposto quando si è concretizzata la rivincita sui tanti che gli avevano voltato le spalle nel recente passato. Perché l’allenatore di St John’s, l’ateneo di New York, campus nel Queens, che spesso gioca al Madison Square Garden, vuole di più, pensa in grande. Anche a 73 anni. Non ha neppure affrettato il passo mentre i suoi ragazzi si abbracciavano, scatenati dopo il canestro all’ultimo secondo che ha cacciato fuori dal torneo la gloriosa Kansas, quello segnato da un signor nessuno, una “sua creatura”, Dylan Darling, contro ogni logica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - March Madness, Pitino non passa mai di moda. La sua St John’s beffa Kansas e ora punta Duke

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