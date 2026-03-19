La March Madness della NCAA coinvolge 64 squadre di college statunitensi che si sfidano dal primo turno fino alla finale prevista a Indianapolis il 6 aprile. La competizione si distingue per le sorprese, le favorite e le storie di squadre considerate cenerentole. In questa manifestazione si affrontano allenatori esperti e giovani promesse, creando un clima di incertezza e adrenalina che attira milioni di appassionati.

Alle 17.15 ora italiana verrà alzata la prima palla a due, poi sarà March Madness. Scatta il primo turno del torneo universitario americano: 64 atenei si daranno battaglia da oggi al 6 aprile, la finale è in programma a Indianapolis. Ecco le 10 cose da sapere sull’evento che tiene l’America incollata davanti alla tv come neppure gli sport professionistici sanno fare. Un fenomeno sociale, un evento made in Usa come pochi altri per atmosfera, formula e tradizione. L’avvertenza: si chiama follia di marzo perché può succedere qualunque cosa. I pronostici li fanno tutti, ma non li azzecca mai nessuno perché gli studenti-atleti sono ragazzini, la pressione è enorme e in 40’ di partita dentrofuori si decide le stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ncaa, le 10 cose da sapere sulla March Madness: favoriti, cenerentole, storie e coach santoni

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