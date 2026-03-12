March Madness 2026 | 134 partite in diretta su Disney+

La March Madness 2026 si svolgerà dal 17 marzo e sarà disponibile in diretta streaming su Disney+. Per questa edizione, saranno trasmesse tutte le 134 partite del torneo NCAA, offrendo agli appassionati un accesso completo alle gare. La piattaforma di streaming proporrà le partite senza interruzioni, permettendo agli spettatori di seguire l’intero torneo in modo semplice e immediato.

La March Madness 2026 approda su Disney+ a partire dal 17 marzo, trasmettendo in diretta tutte le 134 partite del torneo NCAA. L'evento copre tre settimane di pallacanestro universitario maschile e femminile, accessibile su tutti i piani della piattaforma. Questa è la prima volta assoluta che lo streaming statunitense porta il grande evento sportivo nel mercato europeo, offrendo una copertura completa senza esclusioni. Gli appassionati possono seguire l'intera competizione, che si concluderà il 7 aprile, scegliendo tra diverse opzioni di abbonamento per accedere al palinsesto live. L'espansione europea dello streaming sportivo. Il 17 marzo segna l'inizio di un nuovo capitolo per la distribuzione dei diritti sportivi negli Stati Uniti d'Europa.